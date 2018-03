DOX:DIREKTE i Brønshøj

Den længe ventede filmatisering af Jonathan Safran Foers bog ”Om at spise dyr” bliver vist i Pilegården. Foto: Presse

CPH:DOX er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Den femtende udgave af festivalen finder sted i disse dage og frem til 25. marts og når også her til bydelen

Af Dorthe Brandborg

Blandt festivalens mange visninger finder man DOX:DIREKTE, hvor premiereaktuelle dokumentarfilm bliver vist med efterfølgende livestreamede samtaler med filmskabere, forfattere og eksperter.

I Brønshøj kunne man i går se filmen ”Dreaming Murakami” på Brønshøj Bibliotek, hvor man fulgte den danske oversætter Mette Holms arbejde med at oversætte og fortolke forfatteren Haruki Murakamis univers for de danske læsere. Efter filmens blev en samtale mellem Mette Holm og instruktøren Nitesh Anjaan streamet direkte fra Den Sorte Diamant. ‘

Tirsdag og onsdag går turen videre til Pilegården, hvor der er to gode dokumentarfilm på programmet.

Den nat vi faldt

Tirsdag den 20. marts kl. 19 kan man se en filmisk refleksion over den prisvindende Politiken-fotograf Per Folkvers pludselige død. En film om sorg og heling, og om magtesløshed og viljen til at bevæge sig videre. Efter filmen: Et stort livestreamet talkshow om sorgens plads i samfundet.

Om at spise dyr

Onsdag den 21. marts kl. 19 kan man se den længe ventede filmatisering af Jonathan Safran Foers bog ”Om at spise dyr”. Forfatteren konfronterer os med den industrielle kødproduktions konsekvenser for dyrene, os selv og den planet, vi lever på.

Forfatteren selv gæster den efterfølgende debat med Nikolaj Kirk, prof. Andreas de Neergaard og filmskaber Phie Ambo. direkte fra Aveny-T.

Gratis billetter til filmvisningerne fås på pilegaarden.kk.dk.