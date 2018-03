Drømmesteder i naturen - tænkt og lavet af børn fra en lokal fritidsklub. Foto: Jens Christian Elle

Under temaet ”Vores drømmested i naturen” har en gruppe børn fra fritidsklubben på Terrasserne 40 i Tingbjerg bygget minimodeller af deres drømmesteder.

Af Erik Fisker

Forud havde børnene igennem en måned talt med specialestuderende Martine Søndergård Hansen om hvordan de bruger den nære natur, hvad de synes om at være i naturen, og hvilke afsavn og drømme de har.

Arbejdet med modellerne vidner om at der blandt børnene eksisterer en udtalt længsel efter at skabe deres eget sted – at bygge hytter og huler. Budskabet fra workshoppen vil blive taget med videre i arbejdet med at udvikle visionen om Naturbyen ved EnergiCenter Voldparken, ligesom modellerne vil blive udstillet forskellige steder i området i månederne fremover.