Feriecamp i påsken

Den nye FerieCamp i Bellahøj er efter en velbesøgt debut i vinterferien klar med et spækket program til påskeferien. Det samme er camps i Husum og Tingbjerg, og som noget særligt i bydelen er der blandt andet royal motion på programmet

Af Dorthe Brandborg

Det var populært, da Bellahøj Skole i vinterferien for første gang lagde rammer til bydelens nye FerieCamp. Mere end 500 fremmøder blev det til, og i påskeferien er det igen tid til, at Bellahøj sammen med Husum og Tingbjerg inviterer områdets børn og unge til en uge med masser af fritidsaktiviteter.

-Den nye FerieCamp på Bellahøj Skole viste i vinterferien, at der er et kæmpe potentiale i området. Bydelens børn og unge vil gerne være en del af fællesskabet, når vi sørger for at gøre det tilgængeligt. Fritidsaktiviteter har så stor indflydelse på børns trivsel, så det er helt afgørende, at vi understøtter det og inviterer alle til at blive en del af det sociale fællesskab, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Ud over fodboldkamp mod politiet, hiphop og cheerleading er der som noget særligt i bydelen også muligheden for motion med royalt aftryk med Børneløbet, der er optakt til løbet Royal Run, der afholdes i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag i maj måned.

FAKTA

• FerieCamp er Københavns Kommunes aktivitetstilbud til børn og unge i skoleferierne.

• I påskeferien 2018 er der FerieCamps i følgende områder: Amager V og Ø (samt en særlig PigeCamp), Bispebjerg, Bellahøj, Husum og Tingbjerg, Nørrebro og Sydhavnen.

• Det koster ikke noget at deltage og kræver ikke tilmelding.

• FerieCamp i påskeferien foregår fra den 26. til 30. marts 2018

– PigeCamp er fra 26. til 28. marts.

• Find mere information og se programmerne på

www.feriecamp.kk.dk