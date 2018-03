Festlig og bevæget eftermiddag i Brønshøj Boldklub

Kent Nielsen med 230 førsteholdskampe i perioden 1980 til 1986 samt opnåede 54 A-landskampe og var med til at vinde Europamesterskabet i 1992. Foto: Christian Ove Carlsson

I sidste uge blev de to Brønshøj-legender Benny Lohse og Kent Nielsen optaget i Brønshøj Boldklubs Wall of Fame. Det skete ved et festligt arrangement i Brønshøj Boldklubs klubhus

Af Dorthe Brandborg

Hele arrangementet startede med en lækker buffet fra Ibsens Køkken, som de mange deltagere satte stor pris på. Efter spisningen var det

tid til taler til ære for aftens

hædersgæster. Tidligere formand Finn Ryberg fortalte anekdoter om Benny Lohse, som bekendt afgik ved døden i 2004. Til stede var i stedet bl.a. Benny Lohses søn, Michael og Benny Lohses enke Lis. En tydelig berørt Michael fik overrakt portrættet af sin far og holdt en flot takketale bagefter.

Benny Lohse spillede 326 førsteholdskampe i perioden 1953 til 1969. Derudover opnåede han seks A-landskampe. Endvidere sad han 25 år i klubbens ledelse og blev i 1994 udnævnt til æresmedlem i Brønshøj Boldklub. Benny Lohse er også den første, som er blevet optaget i Wall of Fame i posthumt.

Efterfølgende var det direktør Dennis Kjeldsen, der kom på scenen.

Her blev der fortalt historier om Kent Nielsen, og det blev til en del grin fra de fremmødte. Kent Nielsen holdt også en takketale, hvori han bl.a. talte om, at folk ikke helt kunne forstå, at han holdt med Brønshøj, når der nu var klubber, som FC Barcelona og Real Madrid.

Kent Nielsen spillede for Brønshøj Boldklub i 1980 til 1986, hvor han fik 230 førsteholdskampe. Han opnåede også 54 A-landskampe og var med til vinde Europamesterskabet i 1992. Kents far, Erik Nielsen er også at finde på Wall of Fame.

Efter talerne gik turen ud til gangen, hvor portrætterne skulle hænges op. Der var godt befolket i den lille gang, hvor blitzene lyste aftenens hovedgæster op.