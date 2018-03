Find påskeæg i præstens have

Foto: Charlotte Maria Rasmussen

2. påskedag den 2. april, kl. 10 er der festlig børnegudstjeneste i Brønshøj Kirke for alle børn og barnlige sjæle og årets minikonfirmander bliver også fejret med en lille optræden og uddeling af diplomer.

Af Erik Fisker

Efter gudstjenesten er alle børn inviteret over i præstens store have, hvor der er gemt hundredevis af påskeæg, som bare venter på at blive fundet.

– Vi forsøger at starte en ny tradition med påskeæggejagt i præstegårdshaven, fortæller kirke- & kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen.

– Sidste år var der mange glade og ivrige børn, som gik på jagt, og vi håber at endnu flere dukker op i år. Der er æg til alle. Påsken er jo kirkens vigtigste højtid – større end Julen, men det er der ikke så mange, der ved.

Vi vil derfor gerne skabe nye påsketraditioner, som også børnene kan se frem til. Julen vrimler med børnevenlige traditioner, det gør Påsken ikke. Så påskeæggejagten er blot vores spinkle forsøg på at skabe en påsketradition for børnene, siger Charlotte Maria Rasmussen.