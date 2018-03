Folkekirkens Nødhjælp samler ind

Sidste år var 19.000 indsamlere på gaden ved Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling. Lokale foreninger samler også ind – her er det FDFere fra FDF Utterslev i Bellahøj Kirke. Foto: Marie K. Holmriis

Søndag den 11. marts sættes fokus på innovative og bæredygtige projekter, der trodser klima-udfordringer og giver håb for fremtiden

Af Erik Fisker

Når de lokale indsamlingsledere for Folkekirkens Nødhjælp pynter op til den årlige indsamling søndag 11. marts, viser årets kampagneplakater hverken sammenstyrtede huse eller udpinte marker.

– Nødhjælp er så meget mere end vandflasker, der kastes ud fra lastbiler. I kapløbet med klimaforandringer, sult og nød skal der hele tiden tænkes i innovative og bæredygtige baner. Det er det, vi gør, når vi underviser i at dyrke køkkenhaver på højkant for både at spare vand og firedoble høsten. Eller at avle fårekyllinger til at spise, siger kampagneleder for sogneindsamlingen, Loa Bendix.

Årets indsamling har parolen ’Vi samler håb ind’. – Vi forsøger med vores projekter at skaffe verdens allerfattigste nye, bæredygtige kilder til mad og indtægt på en måde, så de samtidig tilpasser sig klimaforandringerne i deres del af verden. Det giver håb, så mennesker får kræfter til at kæmpe videre for en bedre fremtid, siger Loa Bendix.

Der er indsamling fra flere steder i lokalområdet:

• Bellahøj Kirke: Uddeling af ruter fra kl. 9.30. Frokost og andagt i kirken, når indsamlingen er slut

• Brønshøj Kirke: Gudstjeneste kl. 10 og uddeling af ruter kl. 10.45 i Sognecenteret

• Husum Kirke: Indsamling fra kl. 11 og frokost når indsamlingen er slut

• Husumvold Kirke: Gudstjeneste kl. 10 og uddeling af ruter ca. kl. 11 med forplejning under og efter indsamlingen

– Vi håber mange vil gå en rute et par timer søndag formiddag eller støtte, når det ringer på døren, siger indsamlingsleder Morten Krogsgaard Holmriis fra Bellahøj Kirke på vegne af indsamlingslederne i Brønshøj-Husum-området.

Man kan tilmelde sig og se mere på blivindsamler.dk.