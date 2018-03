”Fuglish” fuglemageri

Foto: Lotte Nybo

”Fuglish” blev i første omgang aflyst p.g.a. sygdom men nu har Brønshøj bibliotek fundet en ny dato til arrangementet.

Af Dorthe Brandborg

Det betyder, at man lørdag den 10. marts kl. 13-15 får en ny chance for at lave finurlige fugle sammen med to lokale billedkunstnere, nemlig illustrator & forfatter Lotte Nybo og forfatter & billedkunstlærer Ulla Rasmussen.

Lotte Nybo har bl.a. skrevet og illustreret en række billedbøger om en lille prinsesse, hvoraf den ene er inspireret af lokaliteter i Brønshøj. Desuden har hun sammen med sin mand lavet børnebibliotekets populære elefant-dukketeater. For alle aldre.

Det er gratis at deltage, tilmelding er ikke nødvendig.