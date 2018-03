God start af Union

Union slutter målfesten på det vindblæste og vinterkolde amager. Foto: Christian Ove Carlsson.

Vandt 4-0 ude over Tårnby FF og topper fortsat Københavnsserien

Af Jan Løfberg

I efterårets første kamp besejrede Union på Genforeningspladsen Tårnby FF med 7-0. Siden fik amagerkanerne rettet op på deres forsvar og lå placeret lige under topholdene. Derfor regnede Union ikke med en ny storsejr, men nøjedes med at håbe på en smal sejr.

Men med en sejr på 4-0 på Vestamager Idrætsanlæg var Union nærmere end gentagelse af 7-0, end Tårnby FF var på point. En smuk start for træner Morten Vinthers tropper.

Unions Mike Poulsen åbnede scoringen efter 11 minutter, da han scorede på hovedstød efter hjørnespark. Efter pausen ”øgede” Tårnby FF ved at score i eget net, inden Mads Janell og Jonas Møller afsluttede målfesten.

Union fører Københavnsserien med tre point ned til Handelstandens Boldklub på andenpladsen. HB er ikke sådan at ryste af, og de vandt 2-1 i Fælledparken over KB, der førte 1-0 til 18 minutter før tid.

Unions næste kamp er en ”hjemmekamp”. Nu hvor Union ikke kan anvende Genforeningspladsen, har klubben fået lov til at låne Husumparken af naboerne på Nordrupvej. Skærtorsdag kl. 13 kommer bundholdet Sundby på besøg. I efteråret vandt Union opgøret med 4-0.