Husum Boldklub hjælper Union

Den Røde Hær indtager Husumparken med røg og farver. Foto: Christian Ove Carlsson.

Union bliver nødt til at flytte sine kommende hjemmekampe til Husumparken

Af Jan Løfberg

En stor tak til Husum Boldklub fra Boldklubben Union. Som mange sikkert ved, så blev det ikke til skøjteri denne vinter på Genforeningspladsen, hvor Boldklubben Unions hjemmebane – nu af klubbens fans døbt Genfield Road – er placeret. Kommunens folk skal nu undersøge, hvad der har gjort, at pladsen ikke har kunnet fungere efter den oprindelige idé med at have en skøjtebane.

Mens dette arbejde står på, er Union derfor uden hjemmebane. Meget uheldigt for en klub, hvis førstehold fører københavnsserien og står på spring til at rykke op i danmarksserien.

Heldigvis har Husum Boldklub givet naboerne fra Genforeningspladsen ”husly”. Det betyder, at Union spiller deres kommende hjemmekampe i Husumparken. Her skal Unions fans – Den Røde Hær – der er lige så glade for røgbomber og farver som Husums fans, slå deres folder i et stykke tid.

– Det er vi Husum meget taknemmelige for, siger Unions træner Morten Vinther.

Union indtager førstepladsen i KS efter et flot efterår med ti sejre i 13 kampe. Union smed blot otte point i første halvsæson.

Ligesom det var tilfældet i efteråret, så indleder Union mod Tårnby FF i første kamp. Det skete i lørdags på idrætsanlægget på Vestamager (læs om kampen på vores netavis). I efteråret vandt Union en storsejr på 7-0, men siden har Tårnby FF fået rettet op på skuden og ligger placeret lige under topholdene.

– I vinterpausen har vi trænet godt, og i perioder har vi spillet godt i træningskampene. Vi er indstillet på, at vi ofte vil møde hold, som har alle 11 mand placeret bag bolden. Vi har også studeret vores i øjeblikket værste konkurrenter fra HB. De har et fremragende mandskab med flere tidligere divisionsspillere. Men i det hele taget, så er alle hold i KS så gode, at hvis man ikke er der på dagen, så taber man, siger Morten Vinther.

Morten Vinthers spillertrup er intakt, og han glæder sig over, at klubbens tidligere anfører Theis ”Rumle” Pedersen er tilbage i truppen.

Unions første ”hjemmekamp” spilles den 29. marts i Husumparken, hvor Sundby Boldklub kommer på besøg. Derefter følger en svær udekamp 2. påskedag mod Rønne fB.