Hvepsenes banko holder fødselsdag

Bankospillene i Brønshøj Boldklubs klubhus kører igen på torsdag

Af Jan Løfberg

Bankospillet i Brønshøj Boldklub fejrer 1-års fødselsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Dette gør vi med flere sidegevinster end normalt og kagemand fra Kirstens Konditori. Så vi håber på at se jer nede i Brønshøj Boldklubs klubhus torsdag den 8. marts kl. 18.30, på Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Vi har fået fat i nogle fine sidegevinster fra Bodenhoff på Bellahøjvej, Garant på Frederikssundsvej, Blikkenslagermester Tommy Schmidt Aps og Spar på Ruten, og der arbejdes på at skaffe endnu flere. Der skal selvfølgelig lyder et stor tak for støtten, til disse virksomheder og forretninger.

Her får du mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at du har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to, hvis du er heldig. Og skulle du sidde ved siden af en med pladen fuld, så venter der en sidegevinst. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Der vil blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”. En plade kan købes for 15 kroner, og der er rabat fra fem plader og opefter. Fem plader koster 70 kroner, mens du kan få 10 plader for 120 kroner. Pladerne kan betales både kontant og med Mobilepay.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Christian Haslund på mail: chr.haslund@gmail.com