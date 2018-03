De tre dommere, Remee, Thomas Blachman og Sanne Salomonsen er alle begejstrede for Rasmus, og mener hans talent kan bære ham helt til finalen. Foto: DR

I øjeblikket lægger Rasmus Therkildsen Danmark ned, når han står på scenen i X-Factor fredag aften og fortryller folk med sin fløjlsbløde røst

Af Dorthe Brandborg

Han har sunget hele sit liv, og han har haft lyst til at deltage i X-Factor i alle sæsoner. Men det blev først en kendsgerning, da en af hans arbejdskolleger på byggepladsen havde hørt ham synge og derefter meldte ham til programmet.

Rasmus Therkildsen er vokset op i Husum i en musikglad familie. Hans far spiller adskillige instrumenter og synger og hans mor har sunget i kor. Storebror har gået på Sankt Annæ Gymnasium og det samme har Rasmus.

-Når vi er sammen i familien, er der altid en af os, der tager guitaren frem og så bliver der sunget og jammet, fortæller Rasmus, og tilføjer at han har sunget, så længe han kan huske.

Men det blev ikke musikken der i første omgang skulle blive den 28-årige tømrers levevej.

-Jeg blev tømrer, fordi jeg skulle tjene nogle penge, og fordi jeg vidste, at jeg skulle lave noget fysisk. Jeg har altid været god til at bruge mine hænder, siger Rasmus Therkildsen, der godt vil indrømme, at han altid har haft en drøm om at gøre noget mere ved sangen.

Musikken kan virkelig noget med at forstærke følelser, og Rasmus kan huske teenageårene, hvor han kunne tude over en sang, som Nick og Jay sang om brudt kærlighed.

-Jeg er møghamrende blød, og den side får folk at se, men når jeg står på byggepladsen, så kan jeg også være ham, der er lidt hård i filten, indrømmer Rasmus.

Manglende selvtillid og stress

Drengekoret var en naturlig del af at gå på Sankt Annæ og oplevelserne gav ham virkelig smag for sangen. Selvom han fik oceaner af ros og komplimenter, var det svært for Rasmus at tro på.

-Jeg har nok bare manglet selvtillid. Egentlig sjovt for jeg har haft en sindssyg god barndom med masser af opbakning, fortæller Rasmus, der for nogle år siden også oplevede at blive syg af stress.

-Jeg arbejde i en periode helt vildt. Jeg var meget pligtopfyldende, og da jeg ikke havde noget at komme hjem til, så arbejdede jeg hele tiden ekstra. En dag begyndte jeg at ryste og svede og tænkte: ”Hvad foregår der her?” Jeg var helt til rotterne og jeg var væk fra mit arbejde i 2 måneder, fortæller Rasmus, der oplevede, at han langsomt fik det bedre ved at lytte til sig selv og bruge Damhusengen til at træne i.

Jeg tror på det!

I dag har selvtilliden det meget bedre og stressen er væk.

-Jeg ved, jeg kan synge. Jeg er et socialt intelligent og åbent menneske. Jeg har erfaret, at det er nemmere at komme igennem livet, hvis man er åben. I dag kan jeg sige, at jeg hviler 100 procent i mig selv, for jeg gør lige det, der gør mig allermest glad, fastslår Rasmus med et stort varmt smil.