Kendte rødder leverer blues og hverdagspoesi

De tre herrer kan opleves når de optræder i Kulturhuset Pilegården d. 9/3 kl. 20.00. Foto: Presse

Et helt nyt musikalsk samarbejde mellem Jes Holtsø, Tobias Trier og Morten Wittrock byder på gedigen dansk blues og finurlig sangskrivning ledsaget af anekdoter om Olsen-Banden, Huset på Christianshavn og opvæksten i kunstnerkollektivet Røde Mor i halvfjerdserne

Af Dorthe Brandborg

Uno

Morten Wittrock. er kendt for sin unikke måde at spille Honky-Tonk Piano på. Han har i en årrække indspillet og produceret utal af cd’er I Danmark og USA. Og har flere gange været nomineret til en Danish Music Awards. Han modtog i 2014 prisen. Amerikanske Old Time Country Music Hall of Fame’s Award: Årets Rockabilly Album i USA.

Duo

Jes Holtsø har skrevet sig ind i filmhistorien med langt hår, midterskilning og kuglerunde briller. I rollen som Børge stod han altid klar, når Olsen Bandensspidsfindige planer krævede en ekstra hånd.Få år senere indtog han rollen som flyttemand Olsens søn William i Huset på Christianshavn.

Charmen er ikke blevet mindre, men stemmen har vokset sig klædelig rusten, og i dag står han med et solidt repertoire af blues, rock og soulmusik, som han har udviklet med pianisten Morten Wittrock. Sammen har de været nomineret til flere Music Awards. Nu er der opstået et helt nyt samarbejde.

Trioen

De to har slået sig sammen med musiker og entertainer Tobias Trier, søn af multikunstneren Troels Trier og forfatter Dea Trier Mørch, som begge var del af kunstnerkollektivet Røde Mor. Siden han var 13 år, har Tobias Trier optrådt. Han har udgivet syv dansksprogede albums og står bag musikken til flere teaterstykker.

Trioen optræder nu med en blanding af Tobias Triers finurlige sange og Jes Holtsøs blues og Morten Wittrocks Honky Tonk piano spil.

-Vi har en fælles kærlighed for de blåtonede fortællingerne. Sammen kan vi lave intense oplevelser med vores dansksprogede sange. Jes har en sjælfuld stemme og er for mig en slags dansk Joe Cocker.

Der sker noget nyt, når man kombinerer nye mennesker og det mærkes ved at vores numre får et andet liv og et nyt nærvær medpublikum. Morten er et gavmildt musikalsk energibundt, der binder os sammen, siger Tobias Trier.