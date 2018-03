Klovnen og Kronprinsen

Foto: Cirkus Arena

Vind billetter til Cirkus Arena

Af Dorthe Brandborg

Tag med Clemens og Patrick Berdino på en eventyrlig rejse til fjerne lande fyldt med magiske artister og dyr i en by nær dig fra den 28. marts 2018. Rapperen Clemens står bag Arenas eventyrlige fortælling om pauseklovnen, der rejser ud i verden for at lære en ny kunstart, da ingen længere har brug for pauser i deres travle hverdag.

Forestillingen blander det bedste fra eventyr og musikteatret med verdensklasseartisteri. I fortællingen vil I også møde Cirkuskronprinsen Patrick og følge hans søgen efter den nu forsvundne pauseklovn, spillet af Clemens.

Klovnen er nemlig i besiddelse af noget meget magisk, der kan redde Kronprinsens cirkus. Rejsen bliver lang og farefuld for dem begge, og undervejs møder de både balancerende astronauter fra det ydre rum, charmerende hunde, fodantipodister der kan få alting op at flyve, talentfulde araberhingste og en trapezkunstner der fra træernes toppe kan vende hele verden på hovedet.

I samarbejde med avisen kan du nu vinde 2×2 billetter til Cirkus Arena, der ligger på cirkuspladsen på Bellahøj fra den 28. marts til den 15. april.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvad hedder rapperen, der spiller pauseklovnen?

a. MC Einar

b. Jokeren

c. Clemens

Løsningen sendes til kon@bha.dk på billetmærke ”Cirkus Arena” senest den 23. marts. Husk telefonnummer, da vinderen får direkte besked.