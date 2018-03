Konflikter er en del af livet

Jeg har det bedre end nogen sinde. Jeg har en ro og er ikke så bange for, at det ikke er godt, det jeg laver, fortæller 61-årige Mette, der elsker at optræde med farver og pailletter. Foto: Privat

Hun er kendt i lokalområdet for sin sang, dans, formidling og flotte kostumer. Nu kan Mette Soraya Svane fra Brønshøj også skrive forfatter på visitkortet. Hun er netop udkommet med sin første børnebog ”Pigen med Fuglenæbbet”

Af Dorthe Brandborg

Bogen handler om pigen Sol, der elsker at danse, men hader når hendes forældre skændes. Hun synes de voksne er mærkelige, så hun går ind på sit værelse og begynder at tegne, male, klippe og klistre og får lavet en fuglemaske. Og pludselig på magisk vis kan hun flyve, ud i det store kastanjetræ. Forældrenes skænderi udvikler sig dramatisk, men heldigvis forvandler de sig også til fugle, så mens duggen falder mødes de alle i det store kastanjetræ.

Historier har altid fyldt meget i Mettes liv og i dag lever hun blandt andet af at formidle sine dejlige sange og historier for børn.

-Jeg sammenligner nok Sol med mig selv. En pige der er kreativ og ikke så let lader sig slå ud. Historien handler også om konflikter og om, at man godt kan arbejde sig ud af dem, fortæller Mette.

Og Mette taler af erfaring. Hun har været sammen med sin mand i 34 år og kalder det selv en kæmpe bedrift.

-I dag giver folk for let op. At skændes er en uundgåelig del af livet. Privat vil jeg hellere slå ud med armene og få problemerne på bordet for så at blive gode venner igen. Det er vigtigt, at børn ser, at forældrene bliver gode venner igen, så de ikke bliver så bange for konflikter, fortæller Mette, der sammen med sin mand er forældre til en voksen søn.

Men selvom hun mener, man skal kæmpe for forholdet, så har hun også personligt oplevet bagsiden af den medaljer.

-Mine forældre blev sammen for længe. De blev skilt efter 50 års ægteskab. Min mor hadede min far til sidst, for de fik aldrig afløb og talt problemerne igennem. Det er et skrækeksempel for mig, så derfor er jeg også meget bevidst om at få renset luften i mit ægteskab. Man skal stå ved sine følelser og sætte sig ned og tude, hvis man har behov for det, fastslår Mette.

FAKTA

Man møder ofte Mette Soraya Svane i lokalområdet. Blandt andet var hun engel i Vandtårnet til Julekoncerten, danser og musiker i Pilegården, fortæller på Brønshøj-Husum bibliotek, indianer i Ryttergårdens have mm. Mette Soraya Svane er kulturmedarbejder og artist i hele Københavns kommune, så hun laver arrangementer rigtig mange steder for børn og voksne. Hun optræder med egne og kendte sange, historier og dans. Hun er også med i Teatergruppen Tatanka, der bl.a. laver forestillingen ”Aladdin” og musik grupperne ”Andalucia Spirit – flamenco og orientalsk musik og dans, de laver også forestillingen ”Skabelsen”, som primært bliver opført i kirker. Endvidere har hun gang i musikgruppen ”NordArab” – som spiller folklore fra Mellemøsten og Danmark. Mette har rejst i mange Mellemøstlige lande og studeret dans og musik lige fra Indien over Iran og Azerbaidjan til Ægypten, hvor hun ofte kommer og spiller og danser med lokale musikere. Blandt andet resulterede hendes besøg i Aserbajdsjan med en TV optræden, hvor hun viste sin viden om dansen og musikken. Har flere år i træk arrangeret International Roma Day i VerdensKulturCentret.