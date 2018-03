Kræser for det gode håndværk

Christian Bodenhaff har i dag 158 ansatte i sine 7 forretninger. Foto: Foto: Kaj Bonne

I seks generationer har Bodenhofferne været bagere og konditorer. I år fejrer den legendariske bagerforretning 50 års fødselsdag i Brønshøj med søskendeparret Christian og Charlotte Bodenhoff i spidsen

Af Randi Salzwedell

Steen og Hanne startede i 1967 i Brønshøj, men i 90érne overtog børnene, søskendeparret Christian og Charlotte Bodenhoff det hæderkronede firma. Christian Bodenhoff er den 6. generation af bagere i familien.

-Det er Bageriet i Bellahøj, der har skabt Bodenhoff og er skyld i, at firmaet er hvor det er i dag og det var der, jeg stod i lære i 1983, fortæller Christian Bodenhoff, der selv bor i bydelen sammen med sin kone og lille søn.

Det har måske ligget i kortene at Christian, som sin far, skulle være bager, men det var aldrig noget, han følte, at han skulle.

– Jeg har haft et valg. Jeg er aldrig blevet tvunget til at gå ind i faget. Jeg ville ligeså godt have været elektriker, men det var naturligt, at jeg blev bager, fortæller 51-årige Christian og indrømmer, at han altid har følt sig godt hjemme omgivet kager og brød.

Hård konkurrence

Og valget er bestemt heller ikke noget han har fortrudt, selvom det er en branche med benhård konkurrence og skæve arbejdstider.

-Jeg kan ikke fortryde – hvis – er det er i alle tilfælde for sent, siger Christian med et grin.

I de syv Bodenhoff bagerier er der 158 ansatte og det forpligter. -Man skal hele tiden være med, hvor det sker og følge udviklingen og finde ud af, hvad kunderne vil have. I dag er den store konkurrent de nye udviklende bagere. Bagere der kommer med et bestemt koncept. Det er for eksempel dem, der står med hænderne i surdejen, mens folk kigger på, fortæller Christian, der har valgt at følge bølgen. I Bodenhoff på Finsensvej kan også kigge ind og se bagerne og konditorne forme brød og kager.

Og det er ikke kun der, Christian har været med på beatet. De største ændring han selv har gennemgået er, at han nu er blevet leder i stedet for dagligt at stå med hænderne i surdejen.

– Nu er jeg mere med til at udvikle. For tre år siden udviklede vi vores egen surbrødsdej og ølandshvedesurdej, fortæller Christian og tilføjer at man hos Bodenhoff har 25 slags kager og 25 slags forskellige brød.

Min hobby

Indtil i 90´erne blev brødet bagt på Bellahøj og der var åben hele natten, så håndværkere og andre, der arbejdede om natten, kunne hente lune rundstykker. Det kan man ikke længere. Brødet bliver stadigvæk bagt på Bellahøj, men dejen bliver slået op på Finsensvej og sat til hævning i Bodenhoff på Bellahøj.

-Det er vigtigt at duften af friskbagt brød strømmer kunderne i møde, når det kommer i forretningen, fastslår Christian, der som de ansatte bagere selv står op tidligt om morgenen.

-Jeg møder ind kl 04. om morgenen 7 dage om ugen. Min kone ved godt, at det er sådan, når man er gift med en bager. Jeg har ikke noget imod at arbejde så meget, for det er ligeså meget min hobby, som det er mit arbejde, forsikrer Christian, der dog tillader sig selv at tage ferie nogle gange om året.

Men heller ikke der, kan han lægge arbejdet helt væk.

-Jeg tror, vi besøger samtlige bagerier på de mange rejser til udlandet. Førhen kom verdens bedste brød fra Danmark, men det gør det ikke længere. Det kommer efter min mening fra San Francisco. Jeg kan godt lide at se, at det stadigvæk kan lade sig gøre at stå i kø udenfor en bagerforretning hele dage, og det har jeg set der, siger Christian, der dog personlig har en forkærlighed for Paris og en god baguette.

Elsker brød og kager

Bodenhoff får mange henvendelser fra unge, der gerne vil være konditor. Men mange glemmer, at det ikke kun er at pynte kager

-Vi kalder det Blomsterberg effekten. Det handler ikke kun om kager. Det handler også om at kunne bage et godt brød og kunne lave en god mørdej. Det er hårdt arbejde, fortæller Christian, der aldrig selv bliver træt af de søde sager.

-Man bliver aldrig for gammel til at spise brød og kager og for mig er der jo frit valg på alle hylder. Det kan være svært at holde vægten, men jeg skal snart på ferie, så jeg har været på kur i to måneder, indrømmer Christian med et smil.