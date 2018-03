Løs Ramasjang Mysteriet hos pigespejderne

Foto: Pressefoto DR

En skurk på afveje på Bellahøj

Af Dorthe Brandborg

Hos de grønne pigespejdere oplever man mange mærkelige ting for tiden! Lige nu er mesterdetektiven Kristian optaget af at løse mysterier i Ramasjang og kan derfor ikke selv opklare mysterierne hos pigespejderne.

De bedste detektiver Kristian kender er børn, og derfor kalder vi alle piger i Danmark til at træde i detektivtjeneste. Vi har en mistanke om, at det er de syv skurke fra Ramasjang, der står bag mysterierne. Der er brug for din hjælp!

Kom på opdagelse hos pigespejderne og hjælp med at finde spor, der kan finde frem til hvilken skurk, der er på spil.

Oplevelsen er tilrettelagt super-detektiverne, så alle forældre må nøjes med at være detektiv-assistenter under turen, hvis altså ikke super-detektiverne mener, at der så er for mange som kan ødelægge sporene…

Det sker i Bellahøj kirke. Tirsdag d. 13. marts kl 18.00 – 19.15. Vi anbefaler, at pigerne er mellem 5 og 8 år.

Kontakt: Rikke Bøgebo, tlf. 6171 2673.