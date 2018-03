Mads Rønne: Fedt at få debut

Brønshøjs fans får kæmpe ros fra debutanten Mads Rønne. Foto: Privat.

Men målscorer Mads Rønne kunne ikke rigtig glæde sig over sit mål i forårspremieren

Af Jan Løfberg

Mads Rønne kom på måltavlen i sin allerførste kamp for Brønshøj Boldklub mod Næsby, men fornøjelsen kunne have været større, fortæller han her til Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub.

Hvordan oplevede du din debut (både kampen og dit mål)?

På trods af blæst, dårligt spil og nul point, var det stadigvæk fedt at få debut i Brønshøj-trøjen. Vi får desværre slet ikke vores spil til at fungere og bliver lidt for ivrige til at spille med lange bolde i første halvleg hvor vi har medvinden. Jeg var selvfølgelig glad for at få scoret, men det hjælper desværre ikke på skuffelsen over de nul point.

Hvad siger du til støtten fra Brønshøj-supporterne på Fyn?

Kæmpe ros herfra til de medrejsende fans, som sang i samtlige 90 minutter. Derfor er det også en ekstra stor skuffelse, når vi ikke leverer inde på banen. Men jeg må sige, at jeg længe har set frem til at stå i Brønshøj trøjen og høre supporterne synge ”vi er de smukkeste i København” – det var stort.