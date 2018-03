Nørre G´s sprogelever er Danmarks bedste i fransk

Foto: Nørre G

Tirsdag den 6. marts kunne Sabine Louise Kjær Modvig og Anna Feveile fra Brønshøj hente 1. pladsen i landsfinalen i fransk ved iLcompetition hjem til Nørre Gymnasium

Af Dorthe Brandborg

iLcompetition, der for første gang afholdes i Danmark, er en international sprogkonkurrence på flere niveauer, hvor man dyster indenfor forskellige discipliner inden for sprogområdet. Det handler derfor om både at have stor viden om kulturen og historien og naturligvis også kunne beherske sproget på et højt niveau.

Elever fra fransk, tysk og spansk på Nørre Gymnasium deltog i den indledende kvalifikationsrunde og ligesom i fransk, kvalificerede tyskeleverne sig til finalen, hvor Maja Falden Offersgaard og Moiz Talib fra 1.g kom på en flot 4. plads i en meget tæt konkurrence.

Rektor Jens Boe Nielsen glæder sig over elevernes engagement og høje faglige niveau:

”Vi har på Nørre G i mange år deltaget i naturvidenskabelige konkurrencer, og jeg glæder mig over, at vi nu også deltager i sprogkonkurrencer med så flot et resultat.

Samfundet efterspørger unge med et højt sprogligt niveau, og det er derfor vigtigt for os på Nørre G, at sprog har en fremtrædende plads i vores elevers uddannelse.”