Nu gælder det æren

Stadion-spillerne Magnus Andersen (nr. 11) og Mathias Doktor er snart klar til oprykningsspillet. Foto: Christian Ove Carlsson.

Stadion vandt den næstsidste kamp i 2. division over Roskilde på udebane

Af Jan Løfberg

I over et år har håndboldklubben IF Stadion ikke tabt i EnergiCenter Voldparken Hallen. Den rekord vil man meget gerne bevare, når 2. divisions tophold Køge kommer på besøg lørdag den 7. april kl. 14.30.

Stadion har i hvert fald lagt i kakkelovnen til østsjællænderne. Stadion vandt på udebane over Roskilde med 31-28 i næstsidste runde, mens Køge sensationelt led sæsonens første nederlag på 29-27 til Korsør Slagelse. Måske er Køge allerede begyndt at tænke på 1. division.

Under alle omstændigheder vil det være godt for Stadions spilleres selvforståelse, at den gode gænge man er inde i fortsætter.

Så Stadions trænerteam Thomas Schou og Knud Haugenæs skal ind i en sund dialog med spillertruppen om, hvor meget energi, man skal bruge på Køge-kampen.

Det vil styrke selvtilliden at slå Køges ellers suveræne tophold. Ingen tvivl om det. Men på den anden side skal man også undgå skader, for sportsligt set er kampen ”ligegyldig”. Det er meget vigtigere, at Stadion klarer det godt i oprykningsspillet til 1. division, der starter næste lørdag.