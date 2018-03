Ny præst ved Brønshøj Kirke

Iben Palle Hansen er Brønshøj Kirkes nye sogne- & hospitalspræst. Hun indsættes Påskedag den 1. april ved højmessen kl. 10

Af Erik Fisker

Iben Palle Hansen tiltræder en delt stilling med 60 % i Brønshøj Sogn og 40 % på Bispebjerg Hospital.

– Det er en drøm af et embede, jeg nu tiltræder. Som sogne- & hospitalspræst får jeg muligheden for at kunne være til stede i hele den menneskelige livscyklus med kristendommens store fortælling som centrum; som præst og sjælesørger i en levende sognekirke og ved et hospital i udvikling, siger hun.

Iben Palle Hansen kommer fra en stilling som fængselspræst ved Vestre Fængsel og har derudover virket som hjælpepræst på indre Nørrebro, hvor hun også bor. – Jeg er forholdsvis nyuddannet teolog, men har et liv fuld af musik med mig, da jeg oprindeligt er uddannet sanger fra Musikkonservatoriet i København, inden jeg fandt ud af, at jeg i virkeligheden skulle være præst, fortæller Iben.

– Brønshøj Kirke er et ganske særligt sted – her er en åbenhed, generøsitet og konstant nysgerrighed efter at skabe en relevant og nutidig kirke og jeg er meget taknemmelig for at få lov til at være en del af dette kærlige arbejde sammen med et engageret menighedsråd og dygtige kollegaer, både i kirken og på hospitalet, tilføjer Iben.