Odder onde i overtiden

Også forårets anden kamp endte med nederlag for Hvepsene i nedrykningsspillet

Af Jan Løfberg

To udebanekampe. To nederlag. Brønshøj Boldklub har ikke fået den bedste start på nedrykningsspillet i 2. division for at sige det mildt. Når heldet ikke tilsmiler én på en dag, hvor man fortjener at vinde, men ender med at tabe, så er det skidt.

I udekampen mod Odder lørdag før påske spillede Brønshøj bedst, men i overtidens fjerde minut gjorde Odders Mathias Laursen Christensen det onde ved Hvepsene. Det var ellers Brønshøj som havde bolden og var i angreb, da Oskar Tranberg blev væltet omkuld. Men i stedet for at dømme det frispark, som de fleste troede dommeren ville, lod han spillet fortsætte. Jyderne løb den anden vej med bolden og scorede.

Hjemmeholdet var kun farlige på hjørnespark før pausen, men så var de til gengæld meget farlige. Christian Haslund fra Brønshøj Boldklubs redaktør beretter om, at Jeffrey Ofori reddede på stregen to gange. Brønshøj havde i starten af kampen to-tre meget store chancer, og efter pausen fortsatte dominansen uden scoringer.

Odder var farlige i enkelte situationer, men Brønshøjs målmand Kasper Vilfort tog sig flot af en friløber. Da de 132 tilskuere var ved at indstille sig på 0-0 og så småt i gang med at luske hjem, slog hjemmeholdet altså kontra.

Et bittert nederlag. Nedrykningsstregen bliver tydeligere og tydeligere. Der skal snart nogle point på kontoen, hvis ikke Brønshøj skal miste den divisionsklubstatus, man har haft siden 1945…

Næste kamp er igen ude. Denne gang dog kun en tur til Gentofte Sportspark lørdag den 29. marts kl. 13, hvor HIKs tophold tager imod.