Om fodring af fugle

Af Henning Jensen, Tolstojs Allé 26, 2860 Søborg

I Brønshøj-Husum Avis den 27/2 skrev EF, at det kan være en god idé at fodre fuglene i Utterslev Mose, men så ville han gøre fuglene en bjørnetjeneste. Der står et skilt ved Grønnemose Allé, med teksten: ”Tak, fordi du ikke fodrede”.

Fodring af ænder og svaner er ikke alene overflødig men direkte skadelig, hvor fuglene bruger energi på at kæmpe om maden, hvilket svækker dem. Et kilo brød indeholder ca. 10 gram fosfor, hvilket svarer til ca. 5000 liter spildevand, og jeg har set5 især indvandrere komme og dumpe flere sække brød i Utterslev Mose.

Ved total isdække lægger svanerne sig på isen og sparer energi, og kan klare sig op til 2 måneder uden føde, og så tror folk, at de er frosset fast i isen, og alarmen går! Hvis du absolut skal fodre, så gør det på land i små mængder, så det ikke tiltrækker rotter., og aldrig i vandet.



Red. bemærkning:

I min artikel er ikke anført, at det er en god idé at fodre fuglene i Utterslev Mose. Privat fodrer jeg i haven -til stor glæde for alle. EF