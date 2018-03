Påsken for børn

Foto: Presse

Der er både teater og kreativ workshop for børn i påsken på Husum bibliotek

Af Dorthe Brandborg

Bogbyggerne kommer

Mandag og tirsdag kan børn i alderen 7-13 år prøve kræfter med både det at bygge en bog og udfylde en bog. Det sker til ”Bogbyggerne kommer” med de 2 unge forfattere og bogbyggere Shekufe Heiberg og Maja Elverkilde.

Børnene kommer både til at prøve kræfter med selve det at bygge en bog fra bunden, hvordan den skal se ud, hvor mange sider og derefter skal de fylde i bogen. Dette kan man gøre på mange forskellige måder, både ved at låne andres ord, og klippe eksisterende tekst sammen til sin egen poesi eller om man vil lege med håndskrift eller billedsprog. Når vi er færdige med dagen er alle blevet forfattere til deres helt egen solide og vigtige bog.

Mandag 26/3 og tirsdag 27/3 kl. 10-13 på biblioteket

Tilmelding til workshop på mail: huarrangement@kff.kk.dk

Den sandfærdige beretning om de 3 små grise

Onsdag er der teater i arrangementslokalet på 2.sal for de 5-10-årige – Med en lidt alternativ fortolkning af klassikeren De 3 små grise – nemlig med en sympatisk vinkel for ulven, som længe har lidt under det dårlige ry, den fik i det oprindelige eventyr. Humoristisk fortælling for børnene og deres forældre, som helt sikkert vil være mindst ligeså underholdt.

Onsdag 28/3 kl. 11 2.sal på biblioteket

Gratis teaterbilletter udleveres i udlånet på Husum bibliotek i den betjente åbningstid, eller kan downloades direkte ned på mobilen via hjemmesiden www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/husum.