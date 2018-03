Prædebut-koncert i Tingbjerg Kirke

Fredag den 9. marts, kl. 15.30 spiller Victor Sørensen en slags generalprøve på sin egentlige debutkoncert

Af Erik Fisker

Victor Sørensen er opvokset i Brønshøj, og allerede tidligt startede han med at spille violin. Ved 16-års alderen begyndte han at interessere sig mere og mere for violinens søsterinstrument, bratschen, og han bestemte sig for, at det var dette instrument han ville satse på.

De sidste 10 år har han således studeret at spille instrumentet, og har gået på forskellige skoler både i Norge og i Sverige, og nu går han på sit sidste år i solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

I dag har Victor gjort det at spille bratsch til sin levevej, og han spiller til daglig i Odense Symfoniorkester, hvor han sammen med orkestrets andre musikere spiller alverdens forskellige symfonier og koncerter.

Ved koncerten spiller Victor Sørensen sammen med pianist Linda Laursen et stort og flot program med Shostakovich´s sonate for bratsch og klaver, J.S. Bach´s Chaconne og Clarke´s sonate for bratsch og klaver.

Victor Sørensen debuterer med en offentlig koncert den 21. marts i koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.