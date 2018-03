Så åbner tilmeldingen til Moseløbet 2018

Foto: Kaj Bonne

Hvis du vil garantere dig et startnummer til dette års Moseløb, så er det en god ide allerede nu at komme ud af startblokken

Af Dorthe Brandborg

Fire lokale arrangører og en masse frivillige, med Kenneth Binau i spidsen, er allerede i fuld sving med forberedelserne til det 5. Moseløb som afvikles den 27. maj.

-Sidste år kunne vi melde udsolgt med 500 løbere. Vi har vurderet at løbets max. er 500 personer så vi vil opfordre til, at I tilmelder jer hurtigt. Vi forventer hurtigt udsolgt i år, fortæller Kenneth Binau og indrømmer, at han desværre måtte sende flere hjem sidste år, da de troede, at det var tids nok at købe et startnummer på selve dagen.

Hvis man er hurtig og melder sig til inden den 15. april, kan man købe et startnummer til 100,-kr. og 65,- kr. for børn. Du kan også i maj måned holde øje med, at der bliver udloddet et par konkurrencer, hvor man kan vinde startnumre.

Du kan tilmelde dig på www.moseloebet.dk