Sommertid fra på søndag

Af Erik Fisker

Natten mellem lørdag og søndag går Danmark over til sommertid, så urene kl. 2 skal stilles en time frem. Man kan dog godt vente med at stille urene, til man står op. Sommertiden varer til søndag den 28. oktober, hvor urene stilles en time tilbage.

Begrundelsen for at indføre sommertid er bl.a. at man dermed bedre udnytter de lyse timer. Sommertid er udbredt i Europa, men Europa-Parlamentet har pålagt EU-Kommissionen at se nærmere på direktivet om sommertid, der er gældende for alle EU´s medlemsstater.