Store bytte plantedag

Bente Mortensen deler endnu engang ud af sine planteerfaringer. Foto: Presse

Byt både stue- og haveplanter på Brønshøj Bibliotek

Af Dorthe Brandborg

Foråret er på vej, få snavsede fingre og kom i forårshumør.

Der er mange med interesse for alt det grønne i lokalområdet, så Brønshøj Bibliotek glæder sig til igen at lægge hus til et hyggeligt grønt arrangement mandag den 12. marts fra 16.30-18.00.

Hortonom Bente Mortensen deler ud af sin store viden om alt det grønne og besvarer spørgsmål om stort og småt.

Efter et lille oplæg byttes der planter – medbring egne planter og kom hjem med nye vækster til have og vindueskarm.

Har du ingen planter at dele ud af, så kan du helt sikkert få en plante alligevel.

Deltagerne mødes helt uformelt og får en god grøn snak.

Gratis – ingen tilmelding, man kommer bare.