Tæt på 2. pladsen

Michael Jensen, der her scorer på straffekast, og holdkammeraterne i Stadion skal blot have en enkelt sejr, så er 2. pladsen i 2. division hjemme. Foto: Christian Ove Carlsson.

IF Stadions værste konkurrenter til en plads i oprykningsspillet tabte

Af Jan Løfberg

Næstved/Herlufsholm er nærmeste konkurrent til IF Stadions 2. divisionsherrer. Begge klubber kæmper for at komme med i oprykningsspillet om en plads i 1. division, og selv om Stadion ikke spillede i sidste uge, så rykkede klubben et stort skridt nærmere.

Køge Håndbold viste sig nemlig at være for stor en mundfuld for sydsjællænderne, der blev besejret med 31-24. Dermed et Næstved/Herlufsholm syv point efter Stadion, og der resterer fire spillerunder. Det betyder, at Stadion i de sidste fire kampe blot skal hente en enkelt sejr for at være klar til oprykningsspillet.

Denne sejr kan Stadion passende hente mod Dalby på søndag kl. 14.30 i EnergiCenter Voldparken Hallen, hvor du kan være med til at bakke op om bydelens lokale mandskab. Stadion ”varmer op” allerede tirsdag aften kl. 20 i Ryslinge-Hallen, hvor He-Ry 67 fra fynsserien tager imod favoritterne fra Husum.