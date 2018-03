Uddannelsesmesse på Nørre G.

Mange forskellige uddannelsesretninger var repræsenteret fra universiteter til professionsskoler over forsvaret og til højskoler. Foto: Carol Munkers

Nørre G lagde hus til, da den kørende uddannelsesmesse arrangeret af KarriereTanken kom til Brønshøj i slutningen af februar

Af Erik Fisker

Ud over Nørre G’s 600 elever i 2.g og 3.g kom også elever fra Herlev Gymnasium og Bagsværd Kostskole og Gymnasium for at blive inspireret til mulige uddannelser. På messen kunne eleverne møde unge mennesker, der var i gang med en uddannelse eller karriere, som fortalte om deres valg og erfaringer.

Efter velkomsten fra KarriereTanken gik eleverne rundt mellem alle de deltagende uddannelsers stande og fik den første information og inspiration. Bagefter blev der holdt oplæg fra alle uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne i mindre lokaler, og eleverne gik til de to uddannelser, de var mest interesserede i.