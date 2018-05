10 år med 2700 Kulturdag

Der er lagt op til et brag af en fest, når der på Brønshøj Torv lørdag den 9. juni igen afholdes 2700 Kulturdag

Af Erik Fisker

– Det har været en fantastisk opgave pga. den store folkelige opbakning, som er for at vi alle skaber en folkefest til 2700 Kulturdags 10 års jubilæum, hvor vi afprøver en masse nye, spændende initiativer, fortæller Peter Rønn, der er festivalleder og medarrangør af det store arrangement.

– Det har været overvældende, hvor meget lokalområdet har lyst til at spille ind med sjove aktiviteter på dagen, spændende workshops, udstillinger, koncerter og meget mere. I år er der med hele 70 lokale aktører, handlende, musikere, iværksættere og foreninger, tilføjer han.

To scener med spændende navne

Som noget nyt er der i år to scener på 2700 Kulturdag. Store Scene står på Brønshøj Torv, mens Lille Scene vil stå ved Brønshøj Gadekær. På Store Scene kommer Kira Skov med Band, Rock Nalle & His Crazy Ivans, Fouli samt Landet af Glas Skattejagt med Marie fra DR´s Lille Nørd og Flora Ofelia, vinder af MGP 2017 og Trolle & Tormod.

Endvidere optræder en nytilflyttet talentfuld sangskriver fra Sverige, Joachim Willumsen, og den nye rapstjerne fra Tingbjerg Hani. I det hele taget har borgerne fra Tingbjerg i år virkelig spillet ind med mange aktiviteterne på dagen. Blandt andet serverer Tingbjerg Eves Univers mad fra forskellige kulturer og elever fra Tingbjerg Skole optræde med en danseteaterforestilling, de selv har lavet, siger Peter Rønn.

– På Lille Scene er temaet ”Brønshøj Spiller”, og der er stor lokal opbakning til at spille på scenen ved gadekæret. Her kan man blandt opleve Brønshøj Folkedansere, Fredrik Vogel, Bosnisk-Hercegovinsk Folkedans, Ditte Rønn, Visens Venner og The Saloon Men.

Bydelspris og torvekunst

– Torvet giver i år plads til sjove fælles idrætsaktiviteter og kunst: Alle inviteres med til at skabe stort kunstværk på torvet, som fylder pladsen hele dagen, hylder det farverige og bliver et vartegn for festen.

Traditionen tro har 2700 Kunstnerklubben spændende aktiviteter foran Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek åbner i år en helt speciel endags udstilling i stuen. – Det er en stor glæde for os at præsentere borgerne for nogle af de flotte værker fra kommunens imponerende kunstsamling, udtaler Rasmus Elleby, leder af Brønshøj Bibliotek.

Kl. 13.15 udløses spændingen om hvem der i år skal have 2700 Bydelsprisen, for at have gjort en helt særlig indsats for bydelen.