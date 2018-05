Lige før starten på Brønshøj Borgerkros Cykeltur 2018. Foto: kv

Forbløffende som vejret kan ændre sig på bare otte måneder! Da Brønshøj Borgerkro den 9. september 2017 indledte sin serie af ”Motionsløb omkring Mosen”, endte det hele med et sandt skyderi fra skyerne mod de stakkels cyklister. Men da kroejer Henrik Rune og rutelægger Allan Starp gentog arrangementet lørdag den 12. maj, var det strålende solskin!

Af Kaare Vissing

Som sidste år talte turen op mod 30 deltagere, der mødtes kl. 9 til morgenmad og Unterberg på kroen. Kl. 10.05 var tiden inde til det obligatoriske holdfoto, og umiddelbart efter gik det ad Frederikssundsvej og Åkandevej ud til Maler Bjarne i haveforeningen Trekanten bag ved Husumvold Kirke. Denne syntes at gå op i en spids, hver gang deltagerne plukkede friske, grønne frugter i køleskabet i Bjarnes baghave.

Efter en time gik det videre til Bystævneparken, hvor man atter tankede op. Forsyningstjenesten fungerede fint under hele turen. Logistikken var i top – til gengæld var logikken i bund! For trods den flotte sol førte Allan Starp nu deltagerne ned i Brønshøjs Katakomber, de kilometer lange kældergange under det enorme plejehjemskompleks. Der var dog mening i galskaben, for en stor del af disse gange og en del af de tilstødende rum er indrettet som et imponerende erindringsmuseum – en af Brønshøj-Husums absolutte seværdigheder.

Generelt byder udstillingen på en kolonialhandel og lignende. Og specielt er tv-serien ”Huset på Christianshavn” præsenteret – først og fremmest med en udgave af ”Rottehullet”, dog tilføjet et billard, med dertil hørende vægmalerier af Clausens Dyrehandel og Flyttemand Olsen med mere. En snes små montrer smykker væggene, og sådan kunne man blive ved. Det bliver museets skabere i øvrigt også, idet de til stadighed udvider udstillingen – under sloganet ”Vi vækker historierne til live!”

Efter en times kultur kaldte naturen. Atter oppe i det fri gik det ad Volden til Åkandevej og så ad bugtede mosestier til et ondskabsfuldt, kuperet terræn i det grønne område nær Høje Gladsaxe. Ak, her punkterede en af deltagerne, eller rettere hans cykel. Snart gik det dog videre og hjemad. Tilbage i Borgerkroens gårdhave blev cykelsadlerne skiftet ud med de mere behagelige havestole – tilføjet puder!

Ved 15.30-tiden kom de to sangere og guitarister Christian Juncker og Stefan Larsen, som serverede syv numre, deraf tre fra den nye cd ”Globus NV”. Christian Juncker, der bor på Enigheds Allé, det vil sige lige om hjørnet, har i en snes år skrevet adskillige sange, nogle omhandlende lokalområdet, eksempelvis den nye ”Fra Brønshøj til Paris”.