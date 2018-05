Årets Mosetræf på søndag

Fælles bagning af pandekager ved et tidlige Mosetræf. Foto: ef

Årets Mosetræf i Utterslev Mose afholdes søndag den 3. juni. Der er som altid et stort og varieret program med mere end 30 aktiviteter for børn og voksne.

Af Erik Fisker

Mosetræffet åbnes kl. 10.30 af Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident Maria Reumert Gjerding.

Mosetræffet har været afholdt i Utterslev Mose siden 2004. Arrangementet er finansieret og organiseret af lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og på Bispebjerg, og alle aktiviteter er gratis at deltage i.

Mosetræffet afholdes fire steder omkring mosen

På Teltpladsen på Mosesvinget åbnes Mosetræffet kl. 10.30, og der tilbydes en lang række spændende aktiviteter til både børn og voksne, blandt andet kommer Martin Keller og synger en række klassiske børnesange, man kan kæle med en fisk og besøge bierne eller ”smage på mosen”.

I naturværkstedet Streyf på Rådvadsvej 69 er der åbent hus, hvor man kan prøve at slå med le, ælte tørv eller klappe et får. Der bydes også velkommen i Mosehuset på hjørnet af Mosesvinget og Hillerødmotorvejen, hvor Storkøbenhavns Jagtforening blandt andet tilbyder laserskydning, bueskydning, og kl. 11 kan man se et dådyr blive flået – og tilberedt til smagsprøver.

Endelig er der mulighed for at hilse på rigtige køer i Højmosen på Grønnemose Allé 44 samt svinge en le eller snitte en smørrekniv.