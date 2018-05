Alle gode gange ti

Sådan fejrede Brønshøj sejrsmålet i tordags. Foto: Dejan Obretkovic.a

Brønshøj vandt sin første kamp i foråret, spillede uafgjort i Aarhus og kom over stregen

Af Jan Løfberg

Foråret er ved at gå på hæld, men Hvepsene nåede at vinde, inden det var forbi. Kristi himmelfartsdag lykkedes det Brønshøj at vinde 2-1 over Dalum i Tingbjerg Idrætspark. Efter ni kampe uden nederlag var 10. kamp lykkens gang. Og søndag blev det 3-3 i en svær udebanekamp mod VSK Aarhus.

Disse to resultater betyder, at Brønshøj kom over nedrykningsstregen med fem runder igen. Mod Dalum så det ikke godt ud, da fynboerne kom på 1-0 efter en time. Men to gode minutter fra det 76. til 78. gav to mål. Først udlignede anfører Jamil Fearrington, inden Patrick Naundrup sørgede for årets første sejr.

Søndag lå det til en ny sejr. Brønshøj førte 3-1 ude mod VSK Aarhus med 11 minutter igen, men hjemmeholdet formåede at score to mål og få 3-3. Christoffer Boateng scorede to mål og Kevin Bechmann Timm et enkelt. Skuffende og ærgerligt, men de seneste kampe giver tro på, at Brønshøj bevarer sin status som divisionsklub.

Nu venter der tre hjemmekampe i træk, hvoraf den første af dem finder sted på lørdag den 19. maj kl. 15 mod HIK.