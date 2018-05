Børn skal mødes med positive forventninger

Skoleleder på Tingbjerg Skole, Marco Damgaard. Foto: Kaj Bonne

Tingbjerg Skole har efter udgivelsen af Tingbjerg-undersøgelsen og dens overraskende resultater haft fokus på, at sprede hovedbudskabet om at voksne omkring børn bør have mere positive forventninger til børnene.

Af Erik Fisker

Skolebestyrelsen og skoleleder Marco Damgaard på Tingbjerg Skole har afholdt et større temamøde med skolens og fritidsdelens ca. 80 lærere og pædagoger for i fællesskab at sætte fokus på positive forventninger til børnene. Efterfølgende inviterede skolebestyrelsen og skoleleder Marco Damgaard til forældremøde, så også forældrene kunne høre om konsekvenserne ved at have lave forventninger til deres børn.

– Det er en stor fornøjelse at opleve så engagerede forældre både til forældremødet og generelt i vores samarbejde på Tingbjerg Skole og fritidsdel. På baggrund af Tingbjergundersøgelsen og det arbejde vi har haft omkring undersøgelsens resultater, sammen med elever, forældre og medarbejdere er jeg meget optimistisk for Tingbjerg Skoles fremtid. Vi er i gang med en yderst positiv udvikling og det er vores stigende elevtal et meget godt bevis på, fortæller skoleleder på Tingbjerg Skole, Marco Damgaard.

Undersøgelsen sammenligner risikoadfærd blandt 14-15-årige i et såkaldt -udsat boligområde- (Tingbjerg Skole) med et såkaldt -ikke udsat boligområde- (Brønshøj Skole).

Budskabet skal spredes

Sociolog Aydin Soei, som er én af forfatterne til undersøgelsen, fortalte forældrene om undersøgelsens resultater og hvordan de voksnes lave forventninger påvirker børnene negativt. På mødet kom der flere gode ideer fra de engagerede fremmødte forældre om, hvordan undersøgelsens resultater kan udbredes i bydelen, hvilket der nu skal arbejdes videre på i samarbejde med den boligsociale helhedsplan.

– Tingbjerg Skoles 14-15-årige elever begår meget lidt kriminalitet og er glade for at gå i skole og ambitiøse i forhold til fremtiden. Udfordringen er, at særligt de voksne har overdrevne og negative antagelser om børnene, og derfor glæder det mig, at forældre, lærere og pædagoger er enige om at stille positive forventninger til bydelens børn og løfte i flok, udtaler Aydin Soei.

Positive forventninger

I skolebestyrelsens tale til forældrene, blev der lagt vægt på, hvor vigtigt det er, at være opmærksom på hvilke forventninger man som forældre har til sine børn. ”Tingbjergundersøgelsen har åbnet øjnene for mig. Jeg er blevet opmærksom på den negative omtale, jeg selv har givet udtryk for bevidst og ubevidst. Vi er alle mennesker, og kan blive påvirkede af de historier, der foregår i medierne”, fortæller Nawal Mohamed, medlem af skolebestyrelsen.

En af undersøgelsens konklusioner er, at voksne underdriver elevernes lyst og motivation for skole og uddannelse. Men risikoadfærd og negativt forhold til skolen er ifølge undersøgelsens resultater ikke mere udbredt i Tingbjerg end i Brønshøj skoledistrikt – nærmest tværtimod.

Tingbjerg-undersøgelsen viser bl.a.:

• 93 procent af de 14-årige er glade for at gå på Tingbjerg Skole, og 84 procent har planer om at tage en uddannelse efter skoletiden.

• Risikoadfærd og negativt forhold til skolen er ikke mere udbredt i Tingbjerg end i Brønshøj skoledistrikt

• Børnene tror, at de andre 14-15-å rige ryger, drikker og begår mere kriminalitet, end de reelt gør, og de voksnes overdrivelser er endnu større.

• De voksne underdriver elevernes lyst og motivation for skole og uddannelse.