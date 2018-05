Brønshøj bakker op om læger Uden Grænser

Indsamlingsteamet i Brønshøj er klar til at tage sig af indsamlerne i Kulturhuset Pilegården. Fra venstre er det indsamlingsleder Morten Bøcker, Laura Bøcker Ahlstrøm og André Bøcker Ahlstrøm samt Birgitte Ahlstrøm. Foto: Privat.

Vores område er et af de steder i landet, der samler mest ind i forhold til indbyggertallet

Af Dorthe Brandborg

Når Læger uden Grænser samler ind for tredje gang søndag den 27. maj, er der mange af Brønshøjs, Husums og Tingbjergs borgere, der går med. Sidste år var der over 80 indsamlere, og det er rigtig flot.

– Men vi kunne godt bruge flere indsamlere, så området dækkes endnu bedre, siger Morten Bøcker, der er lokal indsamlingsleder.

– Faktisk er det sådan, at indsamlere i gennemsnit samler over 1.000 kr. ind, og det får man ret meget lægehjælp for ude i verden, hvor mennesker lider allermest. Så her er en chance for at gøre en forskel, der får helt konkret betydning her og nu, siger Morten Bøcker.

– Vi håber naturligvis at se rigtig mange af de indsamlere, som har gjort en stor indsats de foregående to år for at Brønshøj, Husum og Tingbjerg området er blevet et af de steder i landet, der samler allermest ind i forhold til indbyggertal. Samtidig inviterer vi nye indsamlere til også at tilmelde sig på www.indsamling.msf.dk

Her kan man registrere sig og vælge rute.

I år har indsamlingen fået stillet lokaler til rådighed i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 i Brønshøj. Så det er her, man henter sin indsamlingsbøsse fra klokken 10 søndag den 27. maj og afleverer den, når man har gået små tre timer. Her vil der også være forfriskninger både før og efter.

– Hvis man ikke lige får tilmeldt sig via hjemmesiden, er der også mulighed for blot at dukke op på dagen og få sin rute, siger Morten Bøcker.