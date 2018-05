Champagnefesten afbrudt

Husum Boldklub var godt i gang med at slå Dragør, da dommeren afbrød kampen af frygt for lynnedslag

Af Jan Løfberg

Ingen forstod hvorfor. Der var lidt i det fjerne. Meget fjerne. Og da det så efter 20 minutters venten begyndte at smådryppe, så valgte dommeren at afbryde kampen mellem Dragør Boldklub og Husum Boldklub. Der var spillet blot 25 minutter, og Husum førte 2-0 og var således godt i gang med at vinde, hvilket ville have udløst en skumfest fra de medbragte champagneflasker som bevis på, at Husum var tilbage i Københavnsserien.

– Vi er alle uforstående over for dommerens beslutning om at afbryde kampen. Endnu ved vi ikke, hvad der sker – om kampen skal genoptages fra det 25. minut og 2-0 til os, eller om vi skal spille en helt ny kamp. Reglerne er ikke helt klare på det punkt, siger en skuffet Husum-formand Johnny Erik Nielsen.

Husum kunne glæde sig over, at FC Udfordringens rolle i oprykningskampen er udspillet efter et nederlag til KFB. Det betyder, at Husum stensikkert rykker op, hvis man bare får et enkelt point i de sidste fire kampe. Man kan også rykke op med fire nederlag, bare man ikke tabe kampen til Dragør med mere en to mål.

I bunden af serie 1 blev Fix’ kamp mod Boldklubben Rødovre også afbrudt. Der er endnu ikke sat kamptidspunkt for hverken Husums eller Fix’ afbrudte kampe.

Husum medbringer champagneflaskerne til Husumparken på fredag, hvor man møder bundholdet Nørrebro United kl. 18.30. Fix skal søndag kl. 11.45 til Ryparken for at møde Sunred Beach.

I serie 2 vandt Stefan ude 2-0 over FK6K. Stefan møder Heimdal fredag aften kl. 18.30 og har med en sejr en mikroskopisk chance for at nå med i oprykningskampen til serie 1.