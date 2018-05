Chokket bredte sig over Brønshøj Torv

Så blev løbet skud i gang. I år var løbsfordelingen af mænd og kvinder. 5 km: 339 (52% M 48% K) 10.4 km: 133 (71% M 29% K) Foto: Christian Ove Carlsson.

Det ellers så vellykkede Moseløb fik en noget uventet udgang søndag eftermiddag. Efter præmie-overrækkelserne proklamerede løbsarrangørerne, at det bliver det sidste Moseløb

Af Dorthe Brandborg

Foto: Christian Ove Carlsson

Moseløbet har efterhånden udviklet sig som en af bydelens helt store tiltrækningsplastre og med dejligt vejr var arrangementet en ren festdag søndag formiddag omkring Brønshøj Torv, hvor løbsledelsen med den lokale låsesmed Kenneth Binau stod i spidsen.

Det er femte gang, at der afholdes Moseløb i Utterslev Mose og det er da også et løb, der har udviklet sig fra at være et lille lokal projekt til at være et løb med omkring 500 deltagere.

Og det var da også en meget tilfreds Kenneth Binau, der konstaterede, at alt kørte som smurt – fra start til slut. End ikke samaritterne på ruten, havde meget at lave. De fik kun brugt 2 plastre til et par vabler.

-Alle sponsorerne stod ved målstregen for at forkæle løberne. Blandt andet stod Loop klar med drikkedunke, Barrett Healthcare stod klar med gratis massage og Den Lille Gode Slagter med pølser, fortæller Kenneth Binau, der var klar over, at han skulle springe en bombe, efter han havde takket for den lokale støtte.

Kenneth Binau, Frederik Bloch, Anne-Katrine Dam og alle de frivillige har alle gjort et kæmpe stykke arbejde for at stable Moseløbet på benene. Nu skal der andre kræfter til, hvis løbet skal bestå.

”Nu, er det slut!” Der blev helt stille blandt de mange løbere, mens Kenneth Binau tilføjede: ”Vi har været med i fem år og vi er glade for al den ros og opbakning, vi har fået fra alle lokale i vores bydel. Vi er også glade for de penge, vi har fået fra Lokaludvalget – uden dem var vi havnet med et kæmpe underskud.

Der var nærmest chokstemning på Torvet. Der var stille, og flere der havde svært ved at holde tårerne tilbage.

-Det har været fedt at være med, men det har trukket tænder ud. Sammen med alle de frivillige har vi knoklet i mange timer for at få det hele til at gå op, og der er ikke blevet mindre arbejde, når man skal søge om det ene og andet i Københavns Kommune, fortæller Kenneth Binau, der ikke håber, at arbejdet vil tage lysten fra en ny arrangør.

-Det er så dejligt at være med til at lave frivilligt arbejde, og det vil jeg blive ved med, men nu skal der andre til. Vi håber bare på, at der er andre, der vil tage stafetten videre efter os, siger han.

Den lokale løbecoach og deltager af Moseløbet, Julie Carl er trist over, at Moseløbet måske ikke har en fremtid.

-Jeg kommer til at savne Moseløbet, da jeg synes, det har været et fantastisk lokalt initiativ. Derfor stod jeg også med overspænding i øjnene, da nyheden kom ud til alle deltagere på pladsen. Selvom det aldrig vil blive præcis det samme, så håber jeg, at der kommer nye kræfter til, så vi kan fastholde fokus på et aktivt Brønshøj-Husum, siger Julie Carl.