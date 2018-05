Chokstart var ikke nok

Simon Stieper (nr. 3) fra Fix gik til den mod Kastrup. Her springer en amagerkaner for livet. I en anden situation fik Simon Stieper gult kort. Foto: Christian Ove Carlsson.

Fix fra serie 1 kom på 1-0 efter to minutter mod Kastrup Boldklub fra Danmarksserien

Af Jan Løfberg

Det sidste Kastrup Boldklubs træner sagde til sine spillere, inden dommeren satte pokalkampen mod Fix i gang torsdag aften, var: – Vi er bedre end dem!

To minutter senere kom Boldklubben Fix fra serie 1 på 1-0 mod Kastrup, der til daglig spiller to rækker højere oppe i Danmarksserien.

En årvågen Marc Sørensen modtog bolden i venstre side, trak sig fri af en Kastrup-spiller, fandt Christian Meyhoff, der med et iskøligt venstrebensspark bragte Fix foran i kampen i Gadelandet.

Den overraskende start på kampen gav det undertippede Brønshøj-mandskab et vist håb. Men en udvisning af Simon Stieper efter 18 minutter bragte uorden i forsvarskæden, og så udlignede Kastrup bare fire minutter senere på et faldt spark.

Marc Sørensen, der i det hele taget var en stor oplevelse, indtil til han 10 minutter ind i 2. halvleg helt uberettiget fik gult kort, var tæt på at bringe Fix på 2-1 efter en halv time. Men fem minutter senere kom Kastrup foran 2-1, på et skud, der blev rettet af af en Fix-spiller, så målmanden blev snydt.

Kastrup kom på 3-1 fem minutter efter pausen. Og slap aldrig taget. Dog blev Fix i undertal ved stillingen 1-3 snydt for et oplagt straffespark, da Christian Meyhoff blev hevet omkuld i det kriminelle felt.

Kastrup endte med at vinde kampen med 5-1 og er videre til 4. runde.

Det samme er Boldklubben Union, der vandt 7-0 over F6K6 fra serie 2. Hvis Union vinder sin kamp i 4. runde af pokalturneringen træder man ind i 1. runde af den landsdækkende pokalturnering sammen med syv andre københavnerhold. Union møder KFB på Kløvermarken onsdag den 6. juni kl. 18.30.