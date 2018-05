Citymetroringen skal give plads på gaderne

Når Citymetroringen åbner til sommer næste år med 17 nye metrostationer, kan man komme rundt i hele det indre København på meget kort tid.

Af Jakob Næsager. Gruppeformand og politisk leder, C. Borgerrepræsentationen

Når Citymetroringen åbner til sommer næste år med 17 nye metrostationer, kan man komme rundt i hele det indre København på meget kort tid. Det bliver fantastisk. Rigtig meget af den kollektive trafik i den centrale del af byen lægges under jorden.

Det har den store sidegevinst, at der også bliver mere plads på veje, for der er ikke behov for helt så mange busser. De mange busbaner kan ændres til cykelstier eller til kørebaner for bilerne. Det kan også give plads til parkering for cykler og biler.

I de indre dele af København vil der blive betydeligt ekstra plads på gaden, hvis der skal køre betydeligt færre busser. Det vil være en gevinst for alle trafikanter – både cyklister, bilister, og de mange, der bruger den kollektive trafik, der kan komme hurtigere frem med mere Metro i byen.

Netop nu besluttes, hvordan busbetjeningen skal være, når Metroringen åbner.

I dag betaler Københavns kommune knap 400 mio. kr. i tilskud til Movia til busser i København. En del af disse penge kan bruges på noget andet. Vi konservative vil gerne have Metro til alle bydele, så de sparede penge til busser, vil vi gerne bruge til at bygge Metro til Brønshøj.

Når det lykkes at få Metro til alle bydele, bør man kunne komme fra den ene ende af København til den anden på under en halv time – både med kollektiv transport og med bil.