Dansk sølvmedalje ved VM i science

19-årige Benjamin Muntz fra Brønshøj fik en 2. plads i physical science ved VM i science i Pittsburgh, USA - i kamp mod 1.750 projekter fra 80 forskellige lande. Som en del af den flotte placering skal det danske stortalent nu navngive en asteroide.

Af Dorthe Brandborg

Medaljehøst kan handle om andet end sport, men der kan gå sport i at høste medaljer! 19-årige Benjamin Muntz har netop vundet en 2. præmie i kategorien physical science til Intel ISEF – VM i science.

Præmien er den fjerde på blot to år – han har vundet 2. præmie ved Unge Forskere-konkurrencen to år i træk, en 1. præmie ved MOSTRATEC, det sydamerikanske mesterskab for unge forskere – og nu altså en 2. præmie ved VM i science.

Efter konkurrencen, der i år blev afholdt i Pittsburgh, USA, kunne Benjamin Muntz efter flere dage med åbent hus og juryrunder vende hjem med en sølvmedalje i kufferten. Han vandt med projektet ’Hvorfor er vores univers (og vi) tredimensionelle: Modellering af de N-dimensionelle Elektron Orbitaler’. 3D spørgsmålet er fundamentalt og ubesvaret inden for teoretisk fysik.

-Derfor har jeg brugt kvantemekanik til at modellere atom-orbitaler og molekyler i et arbitrært antal dimensioner, for at undersøge om dette måske kan forklare, hvorfor de udspænder sig i præcis 3D”, forklarer Benjamin Muntz, som er meget stolt over sejren:

”Da jeg hørte deres meget gebrokne udtale af ’Brønshøj’, vidste jeg, at det var mig, de kaldte op. Det var en helt urealistisk følelse, at de anerkendte fysikere i dommerpanelet opfattede mit projekt som et af de bedste – endda i hele verden!” fortæller Benjamin Muntz.

Som en del af sølvmedaljen i Pittsburgh skal Benjamin Muntz nu navngive en asteroide i vores solsystem. Han får et år til at finde det rigtige navn.

Science-konkurrencer booster ambitioner

I konkurrencen deltog hele 1.750 projekter fra 80 forskellige lande. Med 2. præmien følger 1.500 USD. Og præmien har givet ham motivation til at fortsætte sit hårde arbejde.

-Det er jo et kæmpe motivationsboost i forhold til, om jeg vil arbejde videre med projektet efter ISEF. Min plan er nu at se, om ikke jeg kan publicere mit projekt, hvilket vil blive en astronomisk start på min akademiske karriere, siger han.

Deltagelsen i Intel ISEF kvalificerede Benjamin Muntz sig til, da han i 2017 deltog i finalen i Unge Forskere. Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige konkurrence.

-En konkurrence som Unge Forskere hylder de unge mennesker for at bruge hovedet og er med til at give både børn og unge de nødvendige STEM-færdigheder, de skal have, så de kan være aktive og kritiske borgere i det videnssamfund, som de står overfor. Når de deltager i internationale konkurrencer, får de prøvet kræfter med deres færdigheder og får mulighed for at vise, hvad de kan.

Det er finalisterne selv, der driver deres projekter, og det er en fantastisk gave at få lov at være med til at skabe en ramme, hvor vi kan anerkende dem, booste deres selvtillid og støtte dem i deres videre studieretningsvalg,” siger Katrine Bruun Holck, programleder for Unge Forskere hos Astra.

Teoretisk fysik i London

Efter at have afsluttet gymnasiet læser Benjamin Muntz nu teoretisk fysik på London Imperial College i England, men han har alligevel fundet tid til at videreudvikle sit projekt, siden han deltog i Unge Forskere-finalen i Forum sidste år.

I stedet for fire dimensioner har han inden Intel ISEF udvidet til alle dimensioner og fået mange nye betragtninger og overvejelser med i sin fremlæggelse. Benjamin har tidligere i år været til det prestigefyldte seminar for unge forskere, SIYSS, i Stockholm, hvor han fremlagde sit projekt for unge talenter fra hele verden, var med til Nobelpris-overrækkelsen og fik diskuteret sorte huller med dette års nobelpristager i fysik.

Deltagelsen her kvalificerede han sig ligeledes til ved Unge Forskere-finalen i 2017.