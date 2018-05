De rige flytter nordpå

Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) kortlægger indkomsterne blandt tilflyttere i hovedstadsområdet.

Af Erik Fisker

Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) kortlægger indkomsterne blandt tilflyttere i hovedstadsområdet. De rigeste tilflyttere flytter nord for København, mens de områder med de fattigste tilflyttere er tæt på København (Nordvest, Brønshøj og Nørrebro) samt en række postnumre på den københavnske vestegn.

De rigeste tilflyttere er flyttet til Klampenborg, hvor indkomsten for tilflyttere er over 923.000 kr. Den laveste indkomst blandt tilflyttere i københavnsområdet er i 2400 København NV, hvor den gennemsnitlige indkomst for tilflyttere er på 261.300 kr. I 2700 Brønshøj er den tilsvarende indkomst 288.400 kr.