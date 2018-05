Der er grund til optimisme

Philip Rejnhold med et indlæg. Foto: Brønshøj Boldklub

Tingene er pludselig begyndt at lykkedes for Brønshøj. De sidste fire kampe har kastet otte point af sig, bl.a. en flot 6-1 sejr over topholdet HIK.

Af Christian Haslund

Her var det virkelig stolpe ind i stedet for stolpe ud. I lørdags skulle der så følges op på denne sejr. Men hvepsene gjorde det svært for sig selv ved først at blive reduceret til ti mand, da Andreas Lissau så rødt, og i starten af 2. halvleg bragte Næsby sig så foran.

Men hele foråret har været kendetegnet ved en nærmest umenneskelig vilje til at fortsætte ligegyldig, hvor håbløst det ser ud. Det så vi et eksempel på igen, da Brønshøj, med en mand i undertal, både fik udlignet og bragt sig foran. Desværre løb kræfterne tør i slutfasen, og fynboerne fik udlignet. Men det var sgu godt kæmpet af de heroiske hvepse.

Det uafgjorte resultat gjorde også, at hvepsene stadig selv kan afgøre det, men det er tæt i bunden, hvor der blot er tre point fra nummer syv til nummer ti. Brønshøj har dog den fordel, at de har den bedste målscore, befinder sig over stregen, har to hjemmekampe tilbage, møder to hold, der ikke har noget at spille for, og møder også to hold, der ligger under dem i rækken.

Så der er i den grad grund til at være optimistisk mht. overlevelse i 2. division. For med den vilje og gejst, som spillerne spiller med, den resterende program og den imponerende support på tribunen, så kan det ikke gå galt.

Så tag brodden ud på Tingbjeg Ground lørdag den 2. juni, hvor Aarhus Fremad skal sendes hjem, uden smil til Smilets By, med det tredje nederlag i træk på Tingbjerg Ground.

Derudover ønsker vi Aarhus Fremads spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.