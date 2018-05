Det sker i kirken uge 20

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Tilmelding til konfirmation i 2019

I Bellahøj-Utterslev sogn har præsterne tilrettelagt et forløb frem mod konfirmationen, hvor man tager hul på de store spørgsmål og bl.a. kommer omkring Gud, livets begyndelse og afslutning, godt og ondt, venskab og tillid, tro, håb og kærlighed. Forløbet er for de elever, der skal gå i 8. klasse efter sommerferien og bor i Bellahøj-Utterslev sogn eller går på Bellahøj eller Utterslev Skole. For at blive tilmeldt, skal de unge selv sammen med deres forældre møde op i Bellahøj Kirke på Frederikssundsvej 125A enten tirsdag den 22. maj eller onsdag den 23. maj, begge dage kl. 17-19.00. Husk at medbringe en fødsels- og dåbsattest.

Grønlandsk musik i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 16. maj, kl. 13 afholdes musikgudstjeneste ved sognepræst Mette Basbøll i Tingbjerg Kirke, hvor det grønlandske kor Erinarsoqatigiit/koret Sarpik medvirker. Efter gudstjenesten underholder koret i kirkens mødesal med grønlandske sange og lidt historie om deres baggrund. Koret ledes af Karen Marie Nielsen.

En vandring for fællesskabet mellem kirkerne

Torsdag den 17. maj, kl. 19 afholdes den årlige kirkevandring i Brønshøj-Husum, hvor de lokale kirker i bydelen i fællesskab markerer samhørigheden i den kristne tro på tværs af sognegrænser og kirkeskel.

Kirkevandringen indledes i den romersk-katolske Sankt Antoni Kirke på Frederikssundsvej 225, hvorefter man fortsætter til bydelens ældste kirke, Brønshøj Kirke, der i sin 834-årige historie både har været katolsk og protestantisk. Vandringen slutter i Bellahøj Kirke, der er et barn af vor egen tid og fremstår i fineste stil efter den nylige udbygning af kirken. Der bydes afslutningsvis på et festligt kaffebord i Bellahøj Kirke.

Fredagsmøde om Jesus og Hollywood

Fredagsmødet den 18. maj, kl. 14-16 i Husumvold Kirke starter med andagt og efterfølgende er temaet ”Jesus goes to Hollywood”, om hvordan mange Hollywoodfilms fortælling bliver en moderne lidelseshistorie, hvor hovedpersonen placeres i rollen som Kristus på korset. Foredragsholder Sune Hansen fortæller. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og kage.

Gudstjenester uge 20:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 20/5, kl. 10.30:

Festhøjmesse

v/ Asser Skude

Mandag 21/5, kl. 11:

Fælles pinsegudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 20/5, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Mandag 21/5, kl. 11:

Fælles pinsegudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 20/5, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Mandag 21/5, kl. 11:

Fælles pinsegudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 20/5, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Mandag 21/5, kl. 11:

Fælles pinsegudstjeneste

i Grundtvigs Kirke

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 16/5, kl. 13:

Musikgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 20/5, kl. 10.30: Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 20/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 20/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 20/5, kl. 10:

Højmesse