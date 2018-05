Det sker i kirken uge 21

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Familiegudstjeneste

Torsdag den 31. maj, kl. 17 i Tingbjerg Kirke med sognepræst Mette Basbøll. Efter gudstjenesten er der familiemiddag. Tilmelding hos kirketjeneren pr. sms inden den 29. maj på 5185 0526. Det er gratis at deltage.

Koncert med folkekære viser

Sangeren og musikeren Jeanett Ulrikkeholm byder lørdag den 26. maj, kl. 20 på et afvekslende program med fokus på de tre store danske digtere Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og Tove Ditlevsen. Jeanett Ulrikkeholm synger nogle af de folkekære digteres fine viser og spiller til på både lut, cello og guitar. Indimellem bliver der også fællessange, et omhyggeligt udvalg af de allerbedste kærlighedssange. Der er gratis adgang til koncerten. Den indledende Bellahøjmesse kl. 17 er ved sognepræst Peter Møller Jensen. Derefter serveres en 2-retters lørdagsmiddag til 60 kr., hvortil der kan købes vin, øl eller vand.

Syng sammen med Brønshøj Kirkes Pigekor

Onsdag den 23. maj, kl. 18-19 er der igen mulighed for at synge sammen i Brønshøj Kirke. Kirken vil gerne invitere til et fællessangsarrangement idet en ny udgivelse af salmer ”100-salmer” danner grundlag for et marathon, hvor der hver gang synges 10 salmer. Hvis man gerne vil lære nyere toner er det en oplagt mulighed. Vil man gerne blot lytte, når Brønshøj Kirkes Pigekor synger for, er man også velkommen. Kirkens organister spiller, og hver gang medvirker også én af kirkens præster med et par kommentarer til de nye tekster og deres forfattere.

Hvad skal man bruge sit talent til?

Alle børn har noget, de er gode til – talenter. Dengang Jesus levede, var talent også en meget værdifuld mønt. Engang fortalte Jesus om en mand, som skulle ud at rejse. Før han tog af sted, gav han nogle af sine talenter til tre andre mennesker, for at de skulle passe på dem, mens han var væk: En mand fik fem talenter, en fik to, og en fik en enkelt talent. Man kan høre hvordan det gik med at passe på talenterne ved spaghettigudstjenesten i Bellahøj Kirke onsdag den 30. maj, kl. 17. Gudstjenesten er i børnehøjde og benytter Sigurd Barretts bibelhistorier og sange. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs til alle. For børn er det gratis, for voksne 30 kr.

Morgensang i Husum Kirke

Torsdagen kan igen startes med sang, andagt, kaffe og morgenbrød i Husum Kirke. Næste gang er den 24. maj, kl. 9. Denne gang med sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Favntag i Husumvold Kirke

Der er levende kristendomsundervisning for voksne i Husumvold Kirke. Det handler om etik og værdier, religion og overbevisning. Næste gang re torsdag den 24. maj, kl. 19.30. Gennem samtaler, øvelser og opgaver går man sammen på opdagelse i tro, liv og eksistens. Hver gang afsluttes med en kort lysandagt i kirkerummet. Sognepræst Line Bjørn Hansen leder sammen med Evy Carstens undervisningen, denne gang om retfærdighed. Sidste gang bliver den 14. juni, hvor temaet er bøn.

Tilmelding på telefon 2077 5636.

Gudstjenester uge 21

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 24/5, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 26/5, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 30/5, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Johanne Haastrup og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 27/5, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 27/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 27/5, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 27/5, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 27/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 27/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 27/5, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 27/5, kl. 10:

Højmesse