Det sker i kirken uge 22

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Kirke i det grønne

Brønshøj Kirke fejrer sommeren med den traditionsrige Sommerfest i præstegårdshaven og to gudstjenester i det grønne. Brønshøj Kirke er Grøn Kirke, som er et netværk af kirker, menigheder og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation. En grøn kirke er en kirke, ”der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der tager større hensyn til miljøet”. Dette markeres i starten af juni med to gudstjenester i Præstegårdshaven:

Fredag 1. juni, kl. 17 afholdes børnegudstjeneste med bål og snobrød. Der sluttes af med at lave snobrød og riste skumfiduser over bålet i haven og der vil være en sandwich og et glas saft. Søndag 3. juni, kl. 10 er der grøn gudstjeneste med musik ved Martin Seier Jazztrio. Efter gudstjenesten vil der være en lille forfriskning.

Sommersange i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke inviterer til at komme og synge med på de dejlige sommersange torsdag den 31. maj, kl. 19, når Erling Elmark Rasmussen leder Bellahøj Kirkes sangaften, blandt kendere kaldet ”alsang”. I den første time er det Erling, der har udvalgt sangene og fortæller et par anekdoter undervejs. I den næste time kan deltagerne foreslå din egen yndlingssang fra højskolesangbogen.



Belmont-korets forårskoncert

Kan du li sange af vores egen danske nationalskjald Kim Larsen, amerikanske musicals og gospel-sange, så kom og nyd en dejlig koncert i Bellahøj Kirke på søndag d. 3. juni 2018 kl. 16.00. Lars Bernack svinger dirigentstaven og der er fri entré til koncerten.



Ord & Musik i Husum Kirke

Der er Ord & Musik for børn i Husum Kirke torsdag den 31. maj, kl. 17. Kirken inviterer børnefamilier og andre interesserede til en eftermiddag med Jens Jødal og Kirketeatret for at opleve en fortælleforestilling om den barmhjertige samaritaner. Den er særligt egnet for de 3-5-årige. Der sluttes af med fællesspisning – spaghetti med kødsovs. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis og uden tilmelding.

Afslutningskoncert

Mandag den 4. juni kl. 17: Der afholdes afslutningskoncert med Husum & Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor i Husum Kirke mandag den 4. juni, kl. 17. Kirkenes to dygtige børnekor synger en mindre koncert, og der sluttes af med diplomoverrækkelse.

Tur til Botanisk Have

Onsdag den 6. juni, kl. 10 tager Husum Kirkes Onsdagscafé på tur til Botanisk Have. Deltagerne mødes i Husum Kirke til kaffe, brød og introduktion til dagens destination kl. 10 og kl. 11 følges man i samlet trop til bussen. Husk penge til busbilletten, madpakke og vand.

Fredagsmøde med Marco Damgaard

Der er andagt og Fredagsmøde, fredag den 1. juni, kl. 14 i Husumvold Kirke om Danmarks udsatte boligområder – og om kirkens naboer i Tingbjerg, når skoleleder fra Tingbjerg Skole, Marco Anders Damgaard, kommer på besøg. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes med en kort andagt i kirkerummet, og undervejs er der også tid til snak, kaffe og kage.

Sangfest i Husumvold

Lørdag den 2. juni, kl. 16 er der sangfest i Husumvold Kirke. Ved koncerten optræder Husumvold Kirkes solosangere Lau Frederiksen (baryton), Nicolai Elsberg (bas) og Maria Lundbak (sopran). Der bliver præsenteret værker, der er blevet opført i løbet af det sidste halve år ved kirkens gudstjenester, bl.a. værker og satser af J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, Carl Nielsen og Johannes Brahms. Kirkens organist, Eva Maria Jensen, akkompagnerer på orgel og klaver. Nicolais faste akkompagnatør, Chunyu Song, akkompagnerer på klaveret. Der inviteres på et glas vin bagefter. Fri entré.

Gudstjenester uge 22

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 3/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 3/6, kl. 10:

Grøn gudstjeneste i teltet

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 31/5, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 3/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 5/6, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 3/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 31/5, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Søndag 3/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 3/6, kl. 10.30:

Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 3/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 3/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 3/6, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen