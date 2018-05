Fed forløsning i foråret

Billedtekst. Begejstrede fans. Spillerne blev modtaget af ellevilde Hvepsene supporters efter den flotte 6-1-sejr. Foto: Christian Ove Carlsson.

Der var sparet op efter lang tids venten. Men det kan nok være, at Brønshøj-spillerne sprudlede, da topholdet HIK fik en sæk i Tingbjerg Idrætspark

Af Jan Løfberg

Salige er de sagtmodige, for de skal arve Jorden, hedder det i Biblen. I Brønshøj har troen ikke haft bedre vilkår end på det seneste. Med en lettere omskrivning kan det blive til: salige er Brønshøjs fans, for de skal så grueligt meget igennem.

Men pinselørdag dansede solen i fuldt dagslys i Tingbjerg, hvor det forsømte forår til dels blev indhentet i løbet af bare 90 minutter.

Se bare hvad redaktør Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub fik ud af at være på stadion i Tingbjerg:

”På papiret ventede der Brønshøj en svær opgave i lørdags, da det ubesejrede tophold HIK kiggede forbi Tingbjerg. Men det var spillerne ligeglade med, for da dommeren fløjtede af viste måltavlen hele 6-1 til hvepsene. Oscar Buch, Kevin Bechmann Timm og Mads Rønne scorede to mål af hver.

Der var lagt op til en festdag, da Lars Emil Juel Andersen inden kampen skulle hyldes for at have rundet 100 førsteholdskamp for hvepsene, og Lars Emil og co. var i den grad i festhumør.

Allerede efter fem minutter blafrede netmaskerne. Lissau slog et perfekt hjørne ind i feltet, hvor Kevin hoppede højst og fik headet på mål. Målmand Jesper Christensen kunne kun halvklare, og så var Mads Rønne klar til at prikke bolden det sidste stykke over mål. 1-0 til BB.

Og det skulle blive endnu bedre. For bare to minutter senere var der mål igen. Brønshøj fik broderet sig igennem HIK’s defensiv, og Kevin kunne sætte den sidste mand, inden han sendte kuglen i kassen. 2-0 til BB.

Men HIK ville også lege med. Bl.a. var gæsternes Carl Lange en farlig herre i to omgange. Først var han alene med Vilfort, men Brønshøj-keeperen kom flot ud af sit mål og fik blokeret. Kort efter sendte Lange bolden i sidenettet, da han afsluttede fra en spids vinkel.

HIK var på ny tæt på at reducere, da garderhøje Jonathan Nielsen forsøgte sig med hovedet. Men Vilfort stod, hvor han skulle og fik vippet bolden over mål.

Herefter overtog Brønshøj igen styringen med kampen og sendte lidt flere søm i HIKs kiste. Simon Sharif første sig langt ude fra, Jesper Christensen kunne kun blokere skuddet, og lynhurtige Buch var over returen og gjorde det til 3-0.

Sikke 1. halvleg af hvepsene, hvor alt bare lykkedes, og det festen fortsatte i 2. halvleg.

Der var ikke spillet mere end fem minutter af 2. halvleg, da det blev 4-0. Oscar Buch tog bolden til sig, satte 2-3 HIK-spillere og sendte med en præcis aflevering hen til Kevin. Kevin lavede et par skudfinter og fik HIK-målmanden til at sætte sig på halen, inden topscoreren bankede bolden i mål.

Der kom dog lidt malurt i bægeret efter 66 minutter. HIKs bedste spiller i dag Gustav Therkildsen kom flere gange til baglinjen og skabte nogle farlige situationer, og en af dem gav mål. Therkildsen spillede bolden tilbage til Lucas Haren, som sparkede bolden om bag Vilfort. 4-1.

Dette slog dog ikke Brønshøj ud. Med godt 13 minutter tilbage af kampen lavede HIK et stort forsvarskoks, som Mads Rønne udnyttede. Han tog bolden til sig og med ydersiden, gjorde han det sikkert til 5-1.

Men vi ville have mere, og tre minutter før tid blev det til tenniscifrene 6-1, da Brønshøj omsatte en kontra til mål. Haitam Hajjami, der blev skiftet ind til sin Brønshøj-debut, spillede bolden ud til Buch, der med et fladt skud sendte bolden over i det lange hjørne.

Alt i alt en herlig lørdag i Tingbjerg, hvor det ikke er hverdag at opleve seks mål. Sejren viser også bredden i truppen, for ude i dag var Jamil og Rejnhold med karantæne, mens Boateng, Naundrup, Berthelsen og Anusic alle var ude med skader.”

På lørdag den 26. maj kl. 15 kommer Næsby på besøg i Tingbjerg.