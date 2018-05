Forårskoncert i Brønshøj Kirke

Omkring 50 lokale børn og unge synger i Brønshøj Kirke. Foto: presse

Efter et meget aktivt korår i både Brønshøj Kirkes Børnekor og Brønshøj Kirkes Pigekor slutter sæsonen med en festlig forårskoncert

Af Erik Fisker

Efter et meget aktivt korår i både Brønshøj Kirkes Børnekor og Brønshøj Kirkes Pigekor slutter sæsonen med en festlig forårskoncert på hjemmebane i Brønshøj Kirke onsdag den 30. maj, kl. 17.30.

Det har været et korår fyldt med oplevelser med korstævner, korlejre, korrejse til USA, koncert med sangskriver og en koncert med jazzorkestret ”Univers på vers” osv. Arrangementer, hvor sangen og musikken er det, der bærer fællesskabet for børn og unge.

– Til forårskoncerten synger korene satser fra årets forskellige arrangementer. Som altid et blandet repertoire med både klassisk og rytmisk musik. Kom, lyt og syng med sammen med ca. 50 lokale børn og unge sangere, fortæller korleder Bente Kiil Toftegaard.

– I august er der igen mulighed for at komme med i korene, idet den årlige audition bliver torsdag den 23. august, kl. 15 i Brønshøj Kirke. Kirkens to organister er begge en del af korarbejdet, hvor entusiasme, ambitioner, gode oplevelser, læring og venskaber er nøgleord, tilføjer hun.