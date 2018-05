Hvepsene kæmpede flot

Brønshøj skal dog stadig hente point, hvis endnu en sæson i divisionen skal sikres

Af Jan Løfberg

Hvilken fight. Det så ellers sort ud i lørdags, da Brønshøj Boldklubs Andreas Lissau i det 39. minut så rødt mod Næsby i 2. divisions kvalifikationsspil.

Stillingen var 0-0, og Brønshøj kunne dermed se frem til at spille i undertal i 51 minutter. Åh nej, tænkte mange af de 454 fremmødte tilskuere, da Nicklas Stokholm bragte Næsby på sejrskurs 10 minutter efter pausen, da Hvepse-forsvaret var forbavsende passivt.Heldigvis var Kevin Bechmann Timm i hopla, og i løbet af de næste ti minutter havde han med to energimål bragt Brønshøj foran 2-1.

Faktisk spillede Brønshøj bedre end fynboerne, og mange anede en overraskende, men fortjent sejr. Men ak. Syv minutter før tid var passiviteten i de bagerste rækker igen for stor, og Stokholm udlignede til slutresultatet 2-2.

Dejligt at se Brønshøj-spillerne kæmpe alle 90 minutter. Man havde fortjent de tre point, men når man er en mand i undertal mere end en halvleg, så er et enkelt point til at leve med. Næste kamp for Brønshøj er på lørdag kl. 15 mod Aarhus Fremad. Mød op og støt dit lokale divisionshold.

Der resterer tre runder. Brønshøj er lige over stregen med 23 point, derefter følger Greve med 22, Næsby 21, VSK Aarhus 16, mens Lyseng med 5 point er rykket ud.

Brønshøj sidste kamp mod Greve lørdag den 16. juni i Tingbjerg kan blive forbudt for børn.