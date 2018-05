Idrætsdag med højt humør

Dagen begyndte med 45 minutters zumba ledet af en gruppe studerende fra Instituttet for idræt og ernæring på Københavns Universitet. Foto: Kaj Bonne

Solen bragede ned på kunstbanen ved Grøndal MultiCenter sidste uge, da Idrætsskolen For Udviklingshæmmede afholdt deres årlige idrætsdag

Af Dorthe Brandborg

Rasmus Seir var stået tidligt op i onsdags, han stod klar til at hjælpe til med praktiske gøremål, inden 300 udviklingshæmmede fra institutioner i København, Hillerød og Frederiksberg indtog kunstbanen for at dyrker alt fra sofacykel til fodbold og floorball.

-Vi har fået at vide, at vi skal være med til at tage ansvar for det hele, fortalte en veloplagt Rasmus, der sammen med sin medstuderende, Liv Hollænder, også skulle være med til at spille floorball og give sportsmassage i massageteltet.

Og der var forventning, nervøsitet og glæde – alt sammen på samme tid. Dagen startede kl. 10.15, hvor forstander Søren Stenkilde bød velkommen. Dernæst skulle der opvarmes med 45 minutters zumba.

Og sveden drev, så flere måtte en tur forbi massageteltet, hvor der var blevet hentet blæsere og vand til at køle deltagerne ned.

-Ja, sidste år på denne tid stod vi med varmekanoner, for at holde deltagerne varme, indskyder Lise Tornøe Nielsen, der til daglig underviser på Idrætsskolen For Udviklingshæmmede

Men ellers bød dagen på masser af herlige aktiviteter, men især en sportsgren, var der mange, der så frem til og det var fodboldkampene.

-Flere havde ventet på denne helt specielle sportsgren. Der var rigtig mange gode fodboldsspillere og der var nogen, som gerne bare ville med. Men vi fik da også oplevet, at temperamentet løb af med nogle af drengene, fortæller Lise Tornøe Nielsen med et smil og tilføjer: ”Men ellers drejer idrætsdagens sig om at få bevægelsesglæden ind få prøvet nye ting og få oplevelsen af fællesskabet. Det må vi sige er lykkedes”.