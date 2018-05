Tina Bidstrup, bruger af Mamma Mia som hun betegner som mere end sit andet hjem. Foto: ef

Politikerne på Københavns Rådhus har afvist forslaget om at lukke Mamma Mia

Af Erik Fisker

Socialudvalget på Københavns Rådhus har fjernet forslaget fra Socialforvaltningen om at lukke det socialpsykiatriske samværs- og aktivitetscenter Mamma Mia på Utterslev Torv. Forslaget fremgik af et omprioriteringskatalog fra forvaltningen med henblik på budgettet for 2019.

Beslutningen har vakt glæde og lettelse hos både brugere, ansatte og frivillige på Mamma Mia, hvor Tina Bidstrup, der er daglig bruger af Mamma Mia, har gjort en stor indsats for at værestedet kan bestå. Hun har haft kontakt med både politikere og presse og har bidraget til at sagen om Mamma Mia har været bredt dækket af både landsdækkende og lokal presse.

– Jeg er dybt taknemmelig over, at vi kan få lov til at beholde Mamma Mia. Der er faldet en kæmpe sten fra mit hjerte, siger Tina Bidstrup og tilføjer, at det er rigtig godt og dejligt, at politikerne har lyttet til brugerne og hørt, hvad der er blevet sagt.

Udover brugerne selv har borgerrepræsentant Finn Rudaizky bidraget til, at der har været særlig opmærksomhed omkring forslaget om at lukke Mamma Mia.